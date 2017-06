Dalla Vostra Parte, bollette mostruose: quanti casi anomali da nord a sud Italia

"Quando ho aperto la bolletta avevo mio figlio appena nato in braccio e stavo per avere un infarto" racconta Ludovica ancora sotto shock dopo essersi vista recapitare una fattura del gas di oltre 10mila euro. La signora di Abano Terme, però, non è l'unica ad aver ricevuto delle bollette super, dato che cifre da capogiro hanno colpito altri cittadini di ogni zona d'Italia: 80mila euro di fattura per una pensionata di Cuneo, 65mila euro di luce per Daniele, mentre in provincia di Padova hanno chiesto a una gelataia di pagare 22mila euro in dieci giorni. Situazione molto anomala anche nel comune di Cassino, dove l'acqua si paga in maniera molto diversa tra chi vive in centro e chi è in periferia in quanto la città è divisa tra due gestori diversi.