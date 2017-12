Dalla Vostra Parte, 80 richiedenti asilo in un paese di 9 residenti

Come si possono inserire 80 richiedenti asilo in un paese di 9 anime? E' la storia assurda, raccontata a Dalla Vostra Parte, del piccolo borgo alpino di Vaccamozzi, in provincia di Verona. Appena 7 case e 9 residenti, ma il numero è destinato a salire rapidamente. Tutto, perchè in una vecchia installazione militare verranno sistemati circa ottanta richiedenti asilo politico. Già una ventina sono presenti, più del doppio della popolazione locale, che vive con non poca ansia la situazione: "Ci sentiamo a disagio, non siamo abituati a tutta questa gente, siamo un paesino tranquillo", ha dichiarato uno degli abitanti preoccupato. I servizi basilari, come medico e negozio di alimentari, distano circa 5 chilometri. Non il posto ideale, evidentemente, per sistemare i profughi.