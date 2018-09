Dalla politica al ring, la storia di Cristian Panarari

Di giorno consigliere comunale pentastellato eletto a Reggio Emilia, di notte però si mette la maschera e diventa “Mistero”, wrestler di professione. Cristian Panarari riesce a conciliare queste due anime, la passione per la politica e quella per il combattimento. Ai microfoni di Stasera Italia ha spiegato: “Del resto la politica è una lotta continua, prima contro la maggioranza, ora contro l’opposizione. Siamo quotidianamente in lotta”. "Mistero" aveva promesso, dopo essere stato eletto, di lasciare il ring per concentrarsi sul suo ruolo istituzionale, ma il richiamo è stato troppo forte. Poi Panerari parla anche dell'alleanza gialloverde al governo: “Politica e wrestling sono simili, sul ring abbiamo un partner quindi non vedo perché non dovremmo avere alleati anche sul fronte politico. La Lega può essere un grande aiuto per il nostro Movimento”