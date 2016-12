Dal Pd toscano al sito di Luxuria, gli hacker nostrani emulano l'isis

16:23 - Prima il sito del Pd toscano, poi quello dell'Acea di Pinerolo, e infine la pagina web di Vladimir Luxuria. Gli hacker nostrani che emulano l'Isis stanno prendendo di mira un obiettivo al giorno. Le modalità sono sempre le solite: sulla home page compare il messaggio "hacked by islamic State" con la bandiera nera dell'Isis. Ma gli obiettivi scelti e la "firma" diversa dal solito lasciano dubbi sul fatto che gli autori siano veramente i jihadisti.

L'ultimo sito Internet "colpito" è stato quello di Luxuria, con il solito rettangolo nero con scritte in arabo in home e sotto la frase in inglese. Luxuria è stato subito contattato dal presidente del Circolo di cultura Omosessuale Mario Mieli Andrea Maccarrone, al quale ha raccontato: "Quando ho aperto la pagina e ho visto la scritta in arabo e la parola Isis, mi è preso un colpo! Ho naturalmente fatto immediatamente denuncia alla Polizia Postale, che attualmente sta facendo tutti i controlli per capire esattamente da dove arriva l'attacco".



Secondo Maccarrone, la minaccia rivolta a Luxuria, "più volte in prima linea per la difesa delle persone lgbt", non è casuale ma "legata a ciò che esprime, come ci ricordano ogni giorno le scene di omosessuali uccisi per lapidazione o lanciati da alti edifici che ci giungono dai territori sotto il controllo del Califfato, così come le minacce dirette giunte via Twitter qualche giorno fa che annunciavano il lancio degli omosessuali italiani dalla Torre di Pisa".



Pinerolo, colpita l'azienda gestione rifiuti - Nelle ultime 24 ore stessa cosa sul sito web di Acea Pinerolese Industriale Spa, che opera nella raccolta rifiuti e nel settore energetico con importanti commesse nei Paesi dell'ex Unione Sovietica. Il presidente, Francesco Carciofo, è anche a capo di un consorzio che si occupa di importazione di metano dall'Est europeo e dalla Libia. Il sito è stato messo fuori servizio e l'azienda ha presentato denuncia alla Polizia postale per le indagini del caso.



Hacker Isis sul sito del Pd - La scorsa settimana era stato messo fuori uso dai soliti hacker il sito del Pd toscano, "cancellato" dalla scritta con bandiera nera. Per il caso sono intervenute la polizia postale e la Digos, che hanno cercato di risalire all'origine. Nell'immagine appariva anche l'indirizzo di una pagina Facebook, successivamente irraggiungibile, nella quale il presunto autore, che si firma Mohammed Ali, affermava di aver già effettuato 88 attacchi ad altrettanti siti, alcuni negli Usa.