Dal Papa appello per il disarmo e l'abolizione armi nucleari

Ancora una volta, in occasione della Giornata della pace, il Papa ha auspicato fraternità tra i popoli basata su dialogo e rispetto. E ha rivolto "un appello in favore del disarmo, nonché della proibizione e dell'abolizione delle armi nucleari: la deterrenza nucleare e la minaccia della distruzione reciproca assicurata non possono fondare questo tipo di etica".