Da venerdì si apre una lunga fase di tempo stabile e di caldo fuori stagione

La debole perturbazione in transito sull'Italia , prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola e lasciare spazio al prepotente ritorno dell'alta pressione , giovedì porterà ancora qualche debole pioggia sulle zone interne del Centro e nelle Isole Maggiori. Poi, da venerdì e almeno fino a metà della prossima settimana, l'alta pressione occuperà stabilmente il nostro Paese , garantendo così in gran parte delle nostre regioni tempo soleggiato e temperature pomeridiane decisamente miti, anche se - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - nelle prime ore del giorno dovremo fare i conti con nebbie a tratti anche fitte in Valpadana e nelle valli del Centro : anche nel fine settimana quindi tanto sole, nebbie mattutine sulle pianure del Nord e valli del Centro, un po' di freddo nelle primissime ore del giorno, pomeriggi insolitamente miti per la stagione e temperature eccezionalmente alte in montagna.

Previsioni per venerdìAncora qualche nube sulle regioni meridionali in particolare tra Calabria e Sicilia. In Sicilia possibile qualche rovescio di pioggia tra messinese e ragusano. Prevalenza di cielo sereno nel resto d'Italia. Cresce il rischio di nebbie soprattutto in Valpadana, specialmente lungo il Po, dall'alessandrino al Polesine; nebbia a banchi anche nelle valli interne di Umbria e Toscana. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori anche di 4-5 gradi oltre la media al Nord; quindi clima mite fatta eccezione per le zone nebbiose in cui si potrebbe percepire freddo umido soprattutto al mattino. Venti deboli con rinforzi di Maestrale.