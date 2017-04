Da Roma a Bergamo, bulli (e bulle) in azione fuori e dentro i locali

"Adesso vai in discoteca già con il pensiero che ti possa succedere qualcosa di grave: hai paura di finire coinvolto in una rissa senza neanche un motivo". A parlare è il ragazzo di 16anni picchiato sabato notte a Roma, a due passi da largo Argentina, all'uscita di un locale. Una rissa che non costituisce un caso isolato: in tutta Italia è infatti scattato l'allarme per gli innumerevoli episodi di bullismo fuori e dentro i locali, che spesso sfociano in litigi con tragiche conseguenze.