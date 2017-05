Da Parigi la mamma di Carla Bruni: "Macron? Non so se mi piace, ma meglio della Le Pen"

"Che mi piaccia Macron proprio non lo so, ma a questo punto della scelta penso che lui sia meglio": Marisa Borini, mamma di Carla Bruni, commenta così a "Matrix" il 39enne Emmanuel Macron, il più giovane presidente di Francia. La donna, poi, si lascia andare sulla vita all'Eliseo e racconta di quanto le piacesse trascorrere del tempo in compagnia della figlia Carla e del genero Nicolas Sarkozy: "Era come vivere in uncastello", dice. E a proposito della premiere dame dice: "Fossi in lei cambierei pettinatura, terrei i capelli legati in uno chignon".