Da Milano a Montecarlo i nuovi ricchi sono tra noi

Quando la casa a Montecarlo e la fuoriserie ce l’hai già, la domanda è “come li spendi i soldi?”

E’ così che arrivano gli eccessi, soprattutto tra i giovani che ostentano la propria vita privilegiata da super ricchi. Nelle loro enormi piscine fanno fare il bagno al cane, l’automobile non gli basta più se non è ricoperta d’oro e spendono un patrimonio in vestiti per i loro gatti. Ma alla gente comune questo cosa importa? Nel bene e nel male i ricchi fanno girare l’economia e creano nuovi posti di lavoro.