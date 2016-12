Da mercoledì nuova ondata di caldo africano, apice nel fine settimana

L'alta pressione è tornata a occupare la nostra Penisola: vi insisterà per molti giorni, garantendo giornate di tempo stabile e soleggiato. I tassi di umidità sono in graduale aumento: registreremo, in particolare, un aumento dell'afa da mercoledì, quando l'alta pressione africana punterà con più decisione verso l'Italia e i Balcani, trascinando con sé una massa d'aria molto più calda e afosa. Quest'aria bollente darà origine a una nuova ondata di caldo paragonabile per intensità a quella vissuta ad inizio luglio, con punte a sfiorare 40 gradi in molte regioni. Il caldo, in rapido aumento, raggiungerà l'apice nel fine settimana e, secondo le proiezioni a lungo termine del Centro Epson Meteo, potrebbe rimanere intenso in gran parte d'Italia fino al 25-26 luglio, quindi per circa 10 giorni consecutivi.