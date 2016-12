Da Laura Coccia foto in bikini su Fb "Non vergognatevi del vostro corpo"

Vorrei che le ragazze prendessero coraggio e non si sentissero sole, come a volte da adolescente mi sono sentita io. Io da adolescente mi sono vergognata tante volte del mio corpo". E' un messaggio forte e diretto quello postato da Laura Coccia, deputata del Pd ed ex atleta paralimpica che sul profilo Facebook si è rivolta a tutte le giovani ragazze, senza paura di mostrare la propria disabilità: "Non c'è mai nulla di cui vergognarsi nel proprio fisico".