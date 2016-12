Meteo, da giovedì forte maltempo: rischio nubifragi al Centronord e neve sulle Alpi

Previsioni per mercoledì. Un po’ di nubi residue sul medio Adriatico e al Sud, ma con tendenza ad attenuazione della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Cielo sereno o poco nuvoloso in tutto il resto del Paese. Dal pomeriggio velature in arrivo al Nordovest, dove tra sera e notte aumenterà la nuvolosità con le prime nevicate sul settore alpino occidentale. Durante la notte prime deboli piogge anche in Sardegna. Dopo una mattinata piuttosto fredda al Centronord (all'alba si registravano infatti temperature ben al di sotto della norma, con -1 grado a Cuneo, 1 grado a Novara, Verona e Udine, 2 gradi a Torino, 4 gradi a Milano, Firenze e Perugia), le massime saranno in lieve aumento al Nord sebbene anche oggi con valori inferiori alle medie stagionali in tutto il Paese : saranno probabili ulteriori cali al Sud per effetto dei venti di Maestrale. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità alto pari a 90 al Centronord, 85 al Sud.

Previsioni per giovedì. Nuvole in rapido aumento nelle regioni del Centronord, con precipitazioni al mattino all'estremo Nordovest, sul Lazio e sui versanti orientali delle Isole, in estensione nel pomeriggio anche a Toscana e Lombardia occidentale, con il rischio dei primi rovesci anche intensi in Liguria. In serata qualche pioggia anche in Triveneto; aumenta il rischio di rovesci anche forti sulla Liguria. Nevicate sulle Alpi piemontesi e valdostane a quote tra 1300-1600 metri nel corso della giornata, in serata per una breve fase la neve farà la sua comparsa anche sulle Alpi lombarde. Al Sud e in Sicilia avremo più spazio per il sole, a parte un po’ di nubi addossate alle zone ioniche. Temperature in sensibile rialzo al Sud e nelle Isole, per effetto dei forti venti di Scirocco, in calo invece nelle aree interessate dal maltempo, quindi soprattutto al Nordovest.