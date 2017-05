Cyberattacco, polizia postale: lunedì possibili problemi in Italia

"Non si escludono ulteriori problematiche legate alla propagazione di un'ulteriore versione di WannaCry 2.0, ovvero al riavvio delle macchine per la giornata di domani, inizio della settimana lavorativa". E' quanto si legge in una nota della polizia postale, che sta costantemente analizzando il fenomeno ell'attacco hacker a livello globale compiuto attraverso un ransomware noto coi nomi WCry, WannaCry e WanaCrypt0r.