Cyberattacco, la polizia postale monitora la situazione in Italia

In relazione all'attacco hacker su scala mondiale, la polizia postale monitora la situazione con il Centro anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, in stretto contatto con le principali aziende italiane e i gestori delle infrastrutture sensibili del Paese. Al momento non vengono segnalati particolari problemi. Sul profilo Facebook della polizia è stata pubblicata una serie di consigli per evitare di restare coinvolti.