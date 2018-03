Cuneo, "sesso con allieve minorenni": indagato insegnante delle scuole medie

Un insegnante di 33 anni, educatore presso una scuola media del Cuneese e allenatore di una squadra femminile di softball, è accusato dalla procura di Cuneo di avere intrattenuto relazioni sentimentali con alcune allieve adolescenti, sfociate in alcuni casi nel compimento di atti sessuali. E di aver ceduto a minori sostanze stupefacenti. La guardia di finanza gli ha notificato il divieto di dimora nella provincia di Cuneo.

A far scattare le indagini la denuncia dei genitori di una ragazza. I pedinamenti e gli appostamenti nelle vicinanze dell'istituto scolastico, di alcuni centri sportivi e palestre del posto, ed l'analisi dei numerosi messaggi delle chat e foto presenti sui cellulari di alcune minorenni, hanno consentito di acquisire sufficienti indizi a supporto del reato ipotizzato.



Durante una perquisizione sono stati sequestrati al docente computer e device elettronici, il cui esame ha permesso di acquisire concreti e più circostanziati elementi di responsabilità sul reato di atti sessuali con minori ed ha anche condotto ad acquisire elementi di prova sul reato di uso e cessione di droga ad alcune studentesse.



Alla luce di quanto emerso dalle indagini, il gip del Tribunale di Cuneo, su richiesta della Procura, ha disposto la misura cautelare. Sono in corso altre indagini sul conto dell'educatore, per individuare eventuali ulteriori casi di abusi ai danni di altre adolescenti.