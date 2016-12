Cuneo, salvate la chiesa in riva al lago

Ad Alto, nel cuneese, lo storico Santuario della Madonna del Lago è inagibile da due anni e ora rischia di crollare.La ristrutturazione potrebbe, però, mettere in pericolo il laghetto su cui si affaccia, popolato da rane ed altri anfibi in via di estinzione. Per mettere in sicurezza l'edificio tutelando l'habitat circostante ci vorrebbero 200.000 euro.