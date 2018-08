Cuneo, invasione di falene e problemi alla circolazione: sindaco chiude ponte

Invasione di falene ad Alba , nel Cuneese. Un fenomeno che si ripete annualmente in questo periodo nella città piemontese, in particolare nelle zone nei pressi del fiume Tanaro . La presenza dell'insetto notturno in questi giorni è stata particolarmente intensa, tanto da spingere l'amministrazione comunale a chiudere al traffico il ponte Albertino , che passa sul corso d'acqua, a causa dello strato di viscido sull'asfalto provocato da sciami di falene morte.

Migliaia di esemplari si sono riversati attorno ai lampioni, causando disagi alla circolazione. Come detto, gli insetti morti sono poi diventati un pericolo per i mezzi, per l'asfalto scivoloso. Un autobus ha dovuto utilizzare le catene sulle ruote per poter ripartire sulla strada.