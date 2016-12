Cucinotta, viaggio lampo da testimonial Alitalia: ha il visto scaduto, la Cina la respinge

Grande imbarazzo per Maria Grazia Cucinotta, Alitalia e il ministro della Cultura Dario Franceschini. L'attrice siciliana, una delle bellezze del cinema italiano, ha tenuto a battesimo il primo volo di Alitalia tra Roma e Pechino ma la sua missione si è conclusa decisamente in anticipo: a causa del visto non valido le è stato negato l'ingresso al controllo passaporti dell'aeroporto della capitale cinese.

Le dichiarazioni - L'attrice però minimizza: "Nessun problema, era già previsto che rientrassi subito perchè sto girando un film e non potevo bloccare il set e poi dovevo raggungere i miei in vacanza". Poi però aggiunge risentita:"Si apre un volo diretto Roma-Pechino che controbuirà di sicuro a far aumentare il turismo in Italia, si apre un desk cinema e cultura Italia a Beijing per portare la nostra cultura in Cina e creare la possibilità di coproduzione e scambi culturali e l'unica cosa che esce fuori è la notizia del mio visto. Lavoro in Cina da 10 anni e non ho mai avuto problemi''.