Cucchi, Corte: "No gogna mediatica"

17:30 - All'indomani della sentenza di secondo grado che ha assolto tutti gli imputati nel processo per la morte di Stefano Cucchi, il presidente della Corte d'Appello di Roma, Luciano Panzani, difende l'operato dei magistrati: "Il giudice penale deve accertare se vi sono prove sufficienti di responsabilità individuali. In caso contrario deve assolvere ed è quello che i miei giudici hanno fatto anche questa volta". Poi aggiunge: "No alla gogna mediatica".