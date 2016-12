Cucchi, audio inguaia carabiniere: "Mi hai detto tu che lo avete pestato"

Svolta nella nuova inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi . La Procura di Roma ha recuperato l'audio di una lite telefonica tra il carabiniere Raffaele D'Alessandro e la sua ex moglie Anna Carino, nella quale lei avrebbe detto: "Lo hai raccontato tu di quanto vi eravate divertiti a picchiare quel drogato di merda". D'Alessandro è uno dei cinque carabinieri indagati per il presunto pestaggio al 31enne romano .

"Lo hai raccontato a tanta gente, verrà fuori" - Nella telefonata intercettata si sente la donna ricordare al marito il racconto fatto di quella notte: i toni rapidamente si scaldano e il carabiniere nega di aver mai fatto tale confidenza alla ex moglie. "Verrà fuori perché quello che hai raccontato a me, lo hai raccontato a tanta gente", lo continua a incalzare lei.



D'Alessandro indagato per lesioni personali aggravate e abuso d'autorità - Il documento è agli atti del'inchiesta bis sul caso di Stefano Cucchi, morto nel 2009 all'Ospedale Pertini di Roma dopo essere stato in custodia presso una Stazione dei carabinieri. D'Alessandro, che risulta indagato per lesioni personali aggravate e abuso d'autorità, secondo la ricostruzione della procura, sarebbe uno dei due militari che materialmente eseguirono il pestaggio di Cucchi, dopo che questi avrebbe tentato di resistere alla procedura di fotosegnalamento.