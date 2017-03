Crollo sull'A14, Procura Ancona apre inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Ancona ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo per il crollo del ponte sull'A14 e ha posto sotto sequestro l'intera area. Intanto, Autostrade per l'Italia fa sapere che Delabech, la società che stava eseguendo i lavori di sollevamento del cavalcavia, "possiede qualifiche di legge" ed "è munita di certificazione". In ogni caso tutti i documenti relativi all'affidamento dell'appalto sono stati messi a disposizione dei pm.