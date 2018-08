Crollo ponte, sequestrati 15 cellulari vertici Autostrade per Italia

La Guardia di finanza nel corso delle operazioni di sequestro condotte nelle sedi di Genova, Firenze e Roma di Autostrade per l'Italia ha acquisito copia dei dati contenuti nelle sim di 15 cellulari di dirigenti della società. Non sono invece stati requisiti video, che erano già stati presi in precedenza. Sequestrata anche tutta la corrispondenza tra Autostrade e ministero delle Infrastrutture relativa a ponte Morandi.