14 agosto 2018 16:53 Crollo ponte, Salvini: "Accerteremo le responsabilità" Il ministro dellʼInterno ha mandato poi un ringraziamento ai soccorsi che sono intervenuti tempestivamente sul luogo. Toninelli a Tgcom24: "Lo Stato cʼè"

Dopo la tragedia del crollo del ponte dell'autostrada a Genova, Matteo Salvini scrive su Facebook: "Andremo fino in fondo per accertare le responsabilità di questo disastro immane". Il ministro dell'Interno manda poi il suo "ringraziamento alle centinaia di professionisti e volontari impegnati da ore nei soccorsi" e conclude con una "preghiera per le vittime e per le loro famiglie".

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà nel capoluogo ligure già in serata e fino a domani, mentre è già sul posto il sottosegretario Edoardo Rixi. E' arrivato a Genova anche il vicepremier Luigi Di Maio che ha scritto sui social: "È una tragedia immane. I soccorritori sono incessantemente al lavoro e li ringrazio per il loro impegno. Mi sto recando sul posto perché lo Stato, in questo momento, deve far sentire la sua vicinanza ed essere accanto prima di tutto alle famiglie delle vittime".



Presto sul posto anche il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che su Twitter ha parlato di "immane tragedia". E intervistato da Tgcom24 ha espresso la necessità di "mappare le infrastrutture a rischio" e ha rassicurato che "lo Stato c'è" e sarà vicino a tutte le persone coinvolte nell'incidente.