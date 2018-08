Crollo ponte, Regione Liguria: sabato il Cdm stanzierà altri fondi

Il Consiglio dei ministri straordinario in programma sabato in prefettura a Genova stanzierà la seconda tranche di aiuti alla città per affrontare l'emergenza dopo il crollo del ponte Morandi. Lo annuncia l'assessore regionale ligure alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Dopo i 5 milioni di euro destinati alle urgenze arriveranno altri soldi per dare una casa agli sfollati, modificare la viabilità cittadina, rimborsare le aziende danneggiate.