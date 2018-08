Crollo ponte, procuratore: "Atti complessi, ancora nessun indagato"

"Ancora non ci sono indagati". Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, al termine di una riunione con i pm incaricati dell'indagine sul crollo del ponte Morandi del 14 agosto. "Stiamo svolgendo atti molto complessi e analitici, analizzando moltissimo materiale - ha aggiunto Cozzi -. Non è possibile restringere il campo, al momento, neppure per escludere alcune ipotesi".