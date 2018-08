Crollo ponte, parla il poliziotto-eroe: "Le persone non avevano capito la gravità della situazione"

Marco Gastaldi è diventato celebre suo malgrado come il "poliziotto-eroe" perché subito dopo il crollo del ponte di Genova ha fermato le persone che volevano a tutti i costi recuperare le loro auto sotto al viadotto. "Non avevano capito la gravità della situazione", spiega a Tgcom24. E racconta quei minuti terribili subito dopo la tragedia e di come si è trovato per caso a gestire l'emergenza.