Crollo ponte, papà di una vittima: mia battaglia è trovare colpevoli

"Lo Stato non ha tutelato i suoi cittadini. Combatterò per trovare i colpevoli della morte di Giovanni, dei suoi amici e di tutti i morti che non sono solo un numero". Lo ha affermato Roberto Battiloro, padre del 29enne deceduto, insieme a tre amici (Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione), nel crollo del ponte a Genova. Alle 17.30 sono iniziati i funerali dei ragazzi a Torre del Greco. Le famiglie hanno rifiutato le esequie di Stato.