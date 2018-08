Crollo ponte Morandi, concluse operazioni recupero delle vittime

Si sono concluse le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. I vigili del fuoco, dopo 24 ore di lavoro, hanno infatti concluso l'intervento per recuperare la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal. Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano pero' ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone.