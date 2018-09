Crollo ponte Genova, via agli interrogatori in Procura

I magistrati stanno procedendo al primo interrogatorio, in tribunale a Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. In qualità di persona informata sui fatti, sta parlando in Procura Enrico Valeri, responsabile del coordinamento della viabilità di Autostrade. La notte del 14 agosto Valeri scrisse al Cesi, società di consulenza ingegneristica e strutturale, chiedendo lo studio sul viadotto eseguito nel 2016.