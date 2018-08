Crollo ponte Genova: quei cittadini guardiani di una città fragile che chiedono solo di essere ascoltati

Cosa sia successo, lo racconteranno le cronache, ce ne occuperemo per anni. Quando la polvere delle macerie avrà finito di posarsi, quando i soccorritori, che forse sarebbe meglio chiamare eroi, gente che sta appesa da 60 metri di altezza su di un ponte mezzo crollato e che potrebbe cedere ancora, avranno finito di cercare anche l'ultimo dei superstiti o delle vittime, allora partirà il solito balletto macabro. Una danza della morte, una caccia al responsabile, un chiacchiericcio querulo fatto da chi non è mai stato nemmeno un secondo sotto quel ponte. Perché se sopra avevi paura, sotto te la facevi sotto. Quei piloni enormi sono gambe di gigante piantate in un terreno d'argilla. Ci mettevi 5 minuti per girarci intorno, vedevi le crepe nel cemento, ti chiedevi ancora più che da lassù, come facesse a stare in piedi quella cosa, incastrata in mezzo alle case, in mezzo ai capannoni ma soprattutto in mezzo al greto di un fiume.



Perché, alla fine, è sempre colpa dell'acqua. Genova è diventata Superba con quella del mare, ma ha pianto troppe volte con quella vorace e irruenta dei suoi torrenti costretti sottoterra, sepolti vivi come creature da dimenticare. Genova, che resiste nonostante quelle case costruite non si sa come e non si sa dove, manciate di cemento gettate a caso a divorare quelle colline che abbracciano il mare. Genova che lentamente muore mentre ostinatamente resta attaccata all'idea di se stessa, mentre intorno il mondo cambia e Boccadasse resta sempre quella, mentre la Lanterna continua a illuminare la notte con una luce intermittente. Genova stupenda e sconosciuta, Genova orribile con quella sopraelevata che la deturpa come uno sfregio. Genova che perennemente in ginocchio, si rialza, come fosse Rocky contro Apollo Creed.



E lo farà anche questa volta, perché il mugugno e la macaia, la focaccia e la panissa, il Genoa e la Sampdoria, Albaro e Castelletto, Levante e Ponente, non importa. Quando Genova è ferita, diventa una cosa sola, una sola anima, un solo corpo, quello dei genovesi. Che magari vi guardano male quando voi foresti chiedete il basilico di PraTO per fare il pesto, ma hanno nel cuore quella Lanterna e nelle braccia la forza di chi scarica container a braccia nude o è arrivato tre generazioni fa per lavorare notte e giorno in un'acciaieria. E' sempre successo, accadrà anche questa volta. Però un favore fatelo a Genova e ai genovesi: ascoltateli e non prendeteli in giro. Se da anni chiedono un terzo valico, una gronda per alleggerire il traffico, l’alta velocità per spostarlo un po’ dalle strade alle rotaie, prendeteli sul serio. Senza accuse sterili e strumentali tra parti che interessano poco a chi su quel ponte ci deve passare tutti i giorni. Con poche parole e molti fatti, senza proclami, tutti uguali il giorno dopo, dimenticati dopo un mese. Se tra un belìn e l'altro raccontano di strani rumori dal sottosuolo, non sono allucinati. Ascoltano i gemiti di sofferenza della loro città fragile, si prendono cura di quella Superba che amano. Non lasciateli soli.