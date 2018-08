Crollo ponte a Genova, il primo a intervenire è stato un cane poliziotto

Ci sono passati quasi per caso sotto il viadotto Morandi , a Genova , la mattina del 14 agosto, il cane poliziotto Night Spirit e la sua inseparabile conduttrice, il sovrintendente capo della polizia di stato Laura Bisio . Si trovavano lì per un’esercitazione, insieme a Francesco, anche lui parte del nucleo cinofili della Questura di Genova. All’improvviso hanno visto cadere davanti ai loro occhi una grandissima porzione di ponte e, insieme ad essa, auto e camion. Hanno poi iniziato ad addentrarsi tra le macerie, a cercare qualche superstite. "I primi ad essere individuati purtroppo sono stati dei cadaveri, ma in mezzo a quell’inferno, gli agenti hanno scoperto e salvato il primo superstite della tragedia: l’autista del camion sbalzato fuori dall’abitacolo e vivo per miracolo", si legge sulla pagina Facebook della Polizia di Stato, Agente Lisa . In questa situazione, l'aiuto di Night Spirit è stato davvero prezioso.

Da quel momento, il cane ha continuato a salvare vite insieme ai suoi colleghi umani. Il racconto dei poliziotti presenti sul posto, riportato su Facebook, descrive bene quegli attimi: "Da quei primi momenti in poi è un susseguirsi di eventi: la forte pioggia, l’acqua del torrente che sale, la fuga di gas, l’arrivo degli altri soccorritori dall’alto che si calano con corde e imbracature fra le macerie e non ci si ferma più per ore e ore, per cercare di strappare ogni singola speranza alla disperazione. Anche adesso mentre ci parlo Francesco e Laura hanno i brividi a raccontare quei primi istanti in cui non sapevano bene cosa fosse realmente successo (loro pensavano ad un terremoto, all’inizio). Ma in mezzo a quei ricordi di disperazione hanno portato con loro anche la sensazione di combattere tutti insieme lavorando gomito a gomito, senza distinzione di divisa come sempre accade quando ci sono vite da salvare".