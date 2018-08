Crollo ponte Genova, da Cdp struttura per ospitare famiglie sfollate

Cassa depositi e prestiti, in coordinamento con le istituzioni, ha messo a disposizione del sistema della protezione civile la struttura ricettiva "Palazzina Ex Casa delle Infermiere", al fine di ospitare le famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi di Genova. Lo si legge in una nota di Cdp, in cui si spiega che la struttura ha una superficie utile di 2.200 mq ed è suddivisa in 40 residence già arredati, in grado di accogliere oltre 100 persone.