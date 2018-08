Crollo ponte Genova, Autostrade: "Responsabilità resta da accertare"

"La responsabilità del crollo deve essere accertata dalla magistratura". Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, in conferenza stampa da Genova. "Il ponte Morandi - ha spiegato - fu costruito negli anni 60 non da noi, ma da un altro ente. Bisognerà vedere come è stato costruito e altri elementi per potere definire le responsabilità di un evento che deve essere ancora indagato a fondo".