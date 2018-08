Crollo ponte, comune di Genova proclama 2 giorni di lutto cittadino

Il comune di Genova ha proclamato due giornate di lutto cittadino per il 15 e 16 agosto in segno di cordoglio, solidarietà e vicinanza dell'intera comunità genovese ai parenti delle vittime del crollo di Ponte Morandi. La bandiera del Comune, così come quelle della Repubblica Italiana e dell'Unione europea, saranno esposte a mezz'asta, o abbrunate in segno di lutto sugli edifici comunali, su quelli degli enti pubblici e sulle scuole.