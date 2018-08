Crollo Ponte, Autostrade: "Ricevuta lettera del ministero su revoca"

La società Autostrade per l'Italia ha dichiarato di aver "ricevuto in data odierna la lettera di contestazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" in relazione al crollo di una sezione del ponte Morandi sull'autostrada A10 di Genova. Il Mit, ricorda Autostrade, "ha assegnato alla società il termine di 15 giorni per fornire le relative controdeduzioni".