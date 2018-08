Crollo ponte, Autostrade: pedaggio gratis su rete Genova

Stop al pagamento del pedaggio sulla rete genovese dopo il crollo del ponte Morandi. Il transito in autostrada diventa gratuito per chi viaggia su: Genova Ovest-Genova Bolzaneto, Genova Prà-Genova Aeroporto, Genova Prà-Genova Pegli, Genova Pegli-Genova Aeroporto. Inoltre coloro che hanno pagato il pedaggio a partire dal 14 agosto potranno chiederne il rimborso. Ai possessori di Telepass i transiti in questione non verranno fatturati automaticamente.