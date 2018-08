Crollo ponte, Autostrade: "Dai controlli non era mai emerso nulla"

Il crollo del ponte a Genova è "per noi qualcosa di inaspettato e imprevisto rispetto all'attività di monitoraggio che veniva fatta" sulla struttura. "Nulla lasciava presagire" che potesse accadere. Lo ha detto il direttore del Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, Stefano Marigliani, sottolineando che "assolutamente non c'era nessun elemento per considerare il ponte pericoloso".