Crollo ponte, Autostrade: "Aiuteremo anche le imprese danneggiate"

Dopo aver stanziato fondi per le famiglie rimaste senza casa per il crollo del ponte di Genova, Autostrade per l'Italia erogherà contributi anche per sostenere i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori della Zona Rossa. Lo ha annunciato la stessa societò, invitando chi lavora nell'area a rivolgersi ai due punti di contatto allestiti a Genova al Centro Civico del Buranello e alla Scuola Caffaro.