Crollo ponte, autorità portuale: in un mese possibile creare bypass

In un mese dal dissequestro delle aree è possibile creare i bypass per ripristinare a Genova i collegamenti merci ferroviari, oltre a quello stradale nell'ex area Ilva. Lo ha detto il presidente dell'Autorità del sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini, sui possibili collegamenti alternativi dopo il crollo del ponte Morandi. I tempi per il dissequestro, da quanto emerge, potrebbero essere molto brevi, anche di giorni.