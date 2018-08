Crollo ponte a Genova, 106 famiglie sfollate hanno una sistemazione

Sono 106 le famiglie sfollate a causa del crollo del ponte Morandi a Genova alle quali è stata fornita una sistemazione. Quarantanove sono entrate in alloggi assegnati e 57 hanno accettato il contributo di protezione civile per il pagamento di un affitto alternativo. Come sottolineato dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e dal sindaco di Genova, Marco Bucci, le istituzioni dovranno dare un tetto alle oltre 300 famiglie colpite.