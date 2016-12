Crollo Lecco, il segretario della Federazione Autotrasportatori: "Tir autorizzato dalla Provincia"

"Il tir viaggiava nel pieno rispetto dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Amministrazione Provinciale". A dirlo è il segretario provinciale della Federazione Autotrasportatori Italiani , Doriano Benedotti che, intervistato da Tgcom24 , tiene a precisare come stanno realmente le cose. "Il mezzo pesante aveva ricevuto regolare permesso di transito dalla Provincia, responsabile della viabilità sul tratto di strada dove era posto il cavalcavia crollato, e aveva un peso di 104,6 tonnellate , non di 108 come sostenuto finora".

Di seguito il comunicato della società Nicoli Trasporti Spedizioni spa, ditta proprietaria del tir rimasto coinvolto nell'incidente ad Annone Brianza:



La società esprime le più sentite condoglianze ai parenti del sig. Claudio Bertini ed augura una pronta guarigione alle persone rimaste ferite fra cui il proprio dipendente Ciorei Vasile. Si coglie anche l’occasione per chiarire che, all’atto del sinistro, il proprio mezzo viaggiava nel pieno rispetto dell’autorizzazione rilasciata dalla competente Amministrazione Provinciale e delle norme del codice della strada che disciplinano il trasporto eccezionale. Si invita pertanto chiunque a non rendere e pubblicare dichiarazioni non conformi al vero in merito al peso del veicolo e comunque alle condizioni in cui è stato eseguito il trasporto, lesive del rispetto delle vittime coinvolte nel sinistro, prima ancora che della professionalità e dell’immagine della società, essendo chiaramente volte a sviare l’attenzione dai fatti oggettivamente accaduti e dalle effettive responsabilità della tragedia.