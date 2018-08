Crollo Genova, Toti: "Pretendo un nuovo ponte entro un anno"

"Pretendo che ci sia un ponte entro un anno, è indispensabile per il sistema Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Toti, in merito al crollo del viadotto a Genova. "Per me il ponte può costruirlo chiunque, anche il genio della lampada, l'importante è che sia bello, sicuro e fatto in fretta", ha aggiunto.