Crollo Genova, Ferrazza e Brencich via da commissione d'inchiesta

Il professor Antonio Brencich ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul crollo del ponte Morandi di Genova. Allo stesso tempo il ministro Danilo Toninelli "ha dato mandato per la revoca dall'incarico di presidente della stessa commissione per l'architetto Roberto Ferrazza, secondo ragioni di opportunità in relazione a tutte le istituzioni coinvolte".