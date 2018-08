Crollo Genova, archistar Renzo Piano dona "idea di ponte" a città

L'archistar Renzo Piano ha donato alla città di Genova una "idea di ponte" che si è concretizzata in un plastico fatto trasportare in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi "ero a Ginevra e da allora non penso ad altro", ha detto Piano parlando al termine dell'incontro con il governatore Giovanni Toti. "Quello del ponte è un tema che tocca tutti e tutte le corde: da quella tecnologica a quella poetica".