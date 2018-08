Crollo del ponte, Fico: "Chiedo scusa a nome dello Stato"

"Chiedo scusa, anche se non è colpa mia oggi, a nome dello Stato per quello che può non aver fatto negli ultimi anni". Sono le parole del presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto ai funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi. "Le scuse - ha aggiunto - sono sempre una parola importante. Ora i familiari delle vittime ci chiedono giustizia e noi questa richiesta la vogliamo accogliere fino in fondo".