Crollo del ponte a Genova, Conte: "Revocheremo la concessione a società Autostrade"

Il Consiglio dei ministri straordinario, convocato dopo il crollo del ponte Morandi e tenutosi in prefettura a Genova, ha decretato lo stato di emergenza per 12 mesi per il capoluogo ligure. Lo ha annunciato il premier, Giuseppe Conte, spiegando che il governo ha stanziato 5 milioni per i primi interventi urgenti. Conte ha anche fatto sapere che "avvieremo la procedura per la revoca della concessione a società Autostrade".

Conte ha poi annunciato la decisione "di proclamare una giornata di lutto nazionale. Dobbiamo ancora individuare il giorno, che coinciderà con la giornata della cerimonia funebre delle persone defunte". E per quanto riguarda la gestione degli interventi il governo intende "nominare un commissario ad hoc per la ricostruzione a Genova", garantendo che il governo "nell'atto di disporre nuove concessioni, sarà molto più rigoroso nella valutazione delle clausole. Andremo a rivedere i contratti di servizio per rendere più stringenti i vincoli".



In merito alla messa in sicurezza dei due tronconi del ponte, il presidente del Consiglio ha assicurato che si provvederà "al più presto", così come al più presto andranno "rimosse le macerie per costruire dei percorsi di viabilità alternativi".



Conte ha infine rivolto il suo "commosso plauso a tutti i soccorritori che stanno lavorando e continueranno a lavorare 24 ore su 24".