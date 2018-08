Crollo a Genova, Rixi: "Ponte sarà demolito, ripercussioni su città"

"Tutto il ponte Morandi andrà demolito con gravi ripercussioni al traffico e problemi per i cittadini e le aziende". Lo ha dichiarato il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, a Genova nella sede della Protezione civile per monitorare la situazione dopo il crollo del viadotto sull'autostrada A10. "Un ponte del genere non viene giù né per un fulmine né per un temporale, vanno trovati i colpevoli", ha aggiunto Rixi.