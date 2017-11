Croazia, detenuta a dieta: "Lasciatemi in cella, voglio continuare a dimagrire"

“Lasciatemi in carcere, voglio dimagrire”. Questa l’incredibile richiesta che la cittadina slovena Branka Virant ha formulato al giudice Mladenka Paro Rudić del Tribunale di Fiume. La 41enne - residente a Lubiana ma, negli ultimi tre mesi, in stato di carcerazione preventiva a Fiume - sarebbe voluta restare trenta giorni in più in carcere, nonostante la possibilità di riottenere la libertà. Il giudice non ha potuto assecondare i suoi desideri e ha deciso di scarcerarla. Lo riporta Il Piccolo.