Crisi idrica e rifiuti, Cdm dichiara stato di emergenza in Sicilia

Il Consiglio dei ministri ha approvato la dichiarazione dello stato d'emergenza per la crisi idrica di Palermo e per la gestione dei rifiuti in Sicilia. "Occorre realizzare al più presto le opere per permettere un'ordinaria acquisizione di risorse idriche e realizzare un sistema di impianti che permetta di accelerare la raccolta differenziata nella nostra Regione", ha affermato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.