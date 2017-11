Cremona, raro pappagallo ucciso da pallonata: chiesti 150mila euro

Il suo pregiato pappagallo esemplare della rarissima specie dell'Ara Chloroptera era morto per infarto a causa di una pallonata. La compagna del volatile, ormai vedova, per il forte trauma ha smesso di riprodursi. Il proprietario dei due animali ha portato in Tribunale la società sportiva di Vailate, in provincia di Cremona, e chiesto un maxi-risarcimento di 150mila euro. A novembre il tribunale si pronuncerà sulla causa.